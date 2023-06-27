Глава МИД КНР назвал Китай и Россию важной силой в обеспечении глобального мира и развития

Цинь Ган отметил, что страны совместно будут противостоять "политике применения силы и гегемонии отдельных государств"

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай и РФ выступают в качестве важной силы по обеспечению глобального мира и в продвижении всеобщего развития. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

"Китай и Россия - постоянные члены Совета Безопасности ООН, важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие", - сообщил он в видеообращении к участникам проходящей в Пекине VIII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", которую организовали Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).

Как уточнил китайский дипломат, Пекин намерен вместе с Москвой решительно противодействовать политике применения силы и гегемонии отдельных государств, отстаивать всеобщий порядок, опирающийся на нормы международного права. "Мы твердо придерживаемся диалога, а не конфронтации", - подчеркнул Цинь Ган.

РСМД и КАОН проводят совместные конференции ежегодно с 2015 года в Москве и Пекине. Они стали ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных международных проблем, вопросов двустороннего сотрудничества. На этот раз в центре внимания - вызовы, с которыми сталкиваются КНР и Россия в условиях сложной глобальной геополитической ситуации.