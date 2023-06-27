27 июня, 02:32

Премьер Японии может 4 июля провести в Токио переговоры с главой МАГАТЭ

По итогам встречи Фумио Кисида рассчитывает принять окончательное решение о сроках начала сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность проведения 4 июля переговоров в Токио с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в связи с предстоящим сбросом в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, на встрече с главой МАГАТЭ Кисида обсудит детали доклада о подготовке сброса, который ранее составили эксперты агентства, посетившие Японию. По итогам обсуждения японский премьер рассчитывает принять окончательное решение о сроках начала осуществления этой процедуры.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. 

Теги:
ЯпонияКисида, ФумиоГросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
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