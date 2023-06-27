Илон Маск встревожен возможным втягиванием США в конфликт на Украине

Соответствующее мнение предприниматель выразил в ответ на сообщение своего советника Дэвида Сакса, в котором говорится о последствиях возможного подрыва Запорожской АЭС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск назвал тревожным более глубокое вовлечение США в конфликт на Украине. Он написал об этом в понедельник в социальной сети Twitter.

"Тревожно", - говорится в сообщении Маска. Это стало ответом на запись предпринимателя и советника Маска Дэвида Сакса, в котором он заявил, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине.

"Если ЗАЭС будет уничтожена, мы не будем знать в точности, кто это сделал, но мы можем быть уверены, что СМИ рефлекторно обвинят в этом Россию <...>. Такая динамика в прессе <...> создает для кого-то извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт", - написано в сообщении Сакса. Он отметил, что возможный подрыв ЗАЭС поднимет волну возмущения среди призывающих к "американизации" конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ 23 июня. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью.