США и Монголия договорились о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

Подписанный меморандум нацелен на содействие усилиям Монголии, которые направлены на поощрение инвестиций в сектор минеральных ресурсов страны

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. США и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области критически важных минеральных ресурсов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Госдепартамента США.

"Заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Монголии 27 июня 2023 года, чтобы совместно развивать безопасные и устойчивые цепочки поставок критически важных минералов в Индо-Тихоокеанском регионе. Этот меморандум содержит план сотрудничества Монголии и США в технических областях поддержки для того, чтобы содействовать усилиям Монголии, направленным на поощрение инвестиций в ее сектор минеральных ресурсов, которые имеют жизненно важное значение для глобального перехода к чистой энергетике", - говорится в документе.

Фернандес находится 25-29 июня с визитом в монгольской столице Улан-Баторе. В ходе поездки заместитель госсекретаря США встретится с членами Американской торговой палаты в Монголии, а также примет участие в трехстороннем диалоге (Монголия, Республика Корея, США) по критически важным минералам.