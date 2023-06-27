Вучич: Белград не готов бесконечно идти на уступки Приштине в одностороннем порядке

По словам сербского президента, его страна "сделала все, чтобы сохранить мир, и всегда готова к компромиссу"

БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Сербия не готова бесконечно демонстрировать терпение в диалоге с властями непризнанного Косова, которые не идут на компромиссы и желают лишь развязывания войны. Об этом заявил президент республики Александар Вучич на конференции во вторник.

"Все в мире знают, кто хочет войны, чьим интересам это отвечает и кто хочет [развязать] ее практически любой ценой. Сербия не хочет войны, но... Они тоже знают, что всему есть своя мера и всему есть предел", - отметил Вучич. Он добавил, что Сербия со своей стороны "сделала все, чтобы сохранить мир, и всегда готова к компромиссу".

"Я ожидаю много сложных ситуаций для нас в предстоящий период, но я почти уверен, что западники придумают какую-нибудь гениальную идею и предоставят нам текст уставов, в котором они не будут даже интересоваться нашим мнением, - подчеркнул сербский лидер. - Я ожидаю множество проблем и неприятностей".

Вучич ранее заявлял, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти своими действиями в отношении сербов, проживающих на территории Косова и Метохии, провоцирует военные действия в самом сердце Европы.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население.

29 мая бойцы Сил НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения. Косовская полиция задержала семь сербских жителей севера края. Их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов СДК в ходе протестной акции 29 мая. На кадрах видеозаписи митинга видно, что задержанные мирно сидели на земле перед строем военных Североатлантического альянса.