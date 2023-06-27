27 июня, 13:04,
обновлено 27 июня, 13:18
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко: на Пригожина сильное влияние оказывали командиры штурмовых отрядов "Вагнера"

© Пул Первого/ ТАСС

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Командиры штурмовых отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в ходе попытки мятежа оказывали сильное влияние на основателя ЧВК Евгения Пригожина. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о своей роли в урегулировании ситуации.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти", - приводит слова белорусского президента агентство БелТА. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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