27 июня, 13:14
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко: при попытке мятежа в РФ Матвиенко, Володин и Патриарх повели себя мужественно

Президент Белоруссии заявил, что высказался по поводу недавних событий в РФ в том числе из-за реакции российских политиков и "ура-патриотов", которые когда все закончилось, потребовали жесткой реакции на попытку мятежа

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также Патриарх Кирилл показали себя мужественными людьми.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Когда разворачивалась, как президент [РФ Владимир] Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, Патриарх, пара человек - и все", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что высказался по поводу недавних событий в РФ в том числе из-за реакции российских политиков и "ура-патриотов", которые, по его оценке, когда все закончилось, потребовали жесткой реакции на попытку мятежа. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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