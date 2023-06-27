Лукашенко: при попытке мятежа в РФ Матвиенко, Володин и Патриарх повели себя мужественно

Президент Белоруссии заявил, что высказался по поводу недавних событий в РФ в том числе из-за реакции российских политиков и "ура-патриотов", которые когда все закончилось, потребовали жесткой реакции на попытку мятежа

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также Патриарх Кирилл показали себя мужественными людьми.

"Когда разворачивалась, как президент [РФ Владимир] Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, Патриарх, пара человек - и все", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что высказался по поводу недавних событий в РФ в том числе из-за реакции российских политиков и "ура-патриотов", которые, по его оценке, когда все закончилось, потребовали жесткой реакции на попытку мятежа.