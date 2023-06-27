Суд на Украине планирует взыскать с комплекса имени Ильюшина активы на сумму свыше $4 млн

В украинском Минюсте назвали причиной то, что он является одним из главных предприятий авиационной отрасли РФ, которое производит, гарантирует и обслуживает авиационную технику гражданского и военного назначения, которые Россия применяет в рамках СВО

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины решил применить против ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" ("Ил", входит в ОАК госкорпорации "Ростех") санкции и изъять активы на сумму, превышающую $4 млн. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

В середине июня Минюст подал иск в ВАКС с просьбой применить санкции в отношении российского комплекса. В Минюсте пояснили это тем, что "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" - это одно из главных предприятий авиационной отрасли РФ, которое производит, гарантирует и обслуживает авиационную технику гражданского и военного назначения, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты, которые Россия применяет в рамках СВО.

Как отмечается в сообщении ВАКС, суд принял решение об удовлетворении иска и "применил санкцию посредством взыскания активов ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".

"В частности, речь идет о продукции, переданной "Ильюшиным" государственному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета АН-140-100 по договору 2010 года стоимостью $4 022 614,46", - отмечается в сообщении.

"Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" подпал под санкции Украины еще 17 октября 2016 года наравне с Рособоронэкспортом, Ростехом, "Ижмашем", "Камазом", "Русалом" и другими. Всего с списке подсанкционных юридических лиц тогда фигурировало 167 компаний и предприятий.