Лукашенко считает, что Шойгу порой незаслуженно критикуют

По словам президента Белоруссии, он знает, как работает министр обороны России

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, как работает министр обороны РФ Сергей Шойгу, и считает, что его порой незаслуженно критикуют.

"Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что в ситуации с ЧВК "Вагнер" межличностный конфликт между Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным "перерос в эту драку". "Когда она [ситуация] начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, - и я, и [президент РФ Владимир] Путин. Но я в меньшей степени, если уж откровенно говорить. Но тем не менее. А оно не рассосалось", - подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что убеждал Пригожина, что президент России Владимир Путин "ни Шойгу, ни [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова не отдаст". "Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки", - отметил он.