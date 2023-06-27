27 июня, 13:31
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко предупреждал Пригожина, что на полпути на Москву его "как клопа раздавят"

Президент Белоруссии отметил, что при этом российские войска были "отвлечены на соответствующем фронте"

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина, что во время попытки мятежа его "как клопа раздавят" на полпути на Москву.

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"Я говорю [Пригожину]: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом [президент России Владимир] Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте", - сказал Лукашенко, который вел переговоры с Пригожиным по урегулированию ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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