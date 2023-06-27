Лукашенко предупреждал Пригожина, что на полпути на Москву его "как клопа раздавят"

Президент Белоруссии отметил, что при этом российские войска были "отвлечены на соответствующем фронте"

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина, что во время попытки мятежа его "как клопа раздавят" на полпути на Москву.

"Я говорю [Пригожину]: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом [президент России Владимир] Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте", - сказал Лукашенко, который вел переговоры с Пригожиным по урегулированию ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".