Лукашенко считает "очень важным", что вагнеровцы в Ростове-на-Дону "никого не тронули"

Как отметил президент Белоруссии, перед началом разговора с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным он "по своим каналам" получил информацию о деятельности компании в Ростове-на-Дону и ситуации в городе

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает "очень важным", что в ходе попытки мятежа бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", зайдя в Ростов-на-Дону, никого не тронули.

"Я начал уточнять [у основателя ЧВК Евгения Пригожина], говорю: "Ты что, убил кого-то? Военных, которые тебе не противостояли?" - рассказал Лукашенко о переговорах с Пригожиным 24 июня. - "Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб, вот я тут нахожусь". Это оказалось правдой. Это было очень важно, заметьте, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули". Видеозапись заявления Лукашенко разместил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко отметил, что перед началом разговора с Пригожиным он "по своим каналам" получил информацию, в том числе от Комитета государственной безопасности и военных, о деятельности ЧВК в Ростове-на-Дону и ситуации в городе.