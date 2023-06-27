Саудовский кронпринц в разговоре с Путиным приветствовал нормализацию ситуации в России

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также "пожелал дружественной стране и ее народу безопасности и стабильности"

ДУБАЙ, 27 июня. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в разговоре с президентом России Владимиром Путиным приветствовал разрешение ситуации, связанной с мятежом ЧВК "Вагнер". Об этом во вторник сообщило Саудовское агентство печати.

"Во время телефонного разговора наследный принц от имени королевства приветствовал усилия, позволившие нормализовать ситуацию в России, а также пожелал дружественной стране и ее народу безопасности и стабильности", - говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о беседе президента и наследного принца, в ходе которой последний выразил "поддержку принятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан".