Глава полиции Ирана надеется на эффективное сотрудничество с силами правопорядка России

Ахмад Реза Радан уверен, что его визит в Москву поможет укрепить сотрудничество между силовыми ведомствами стран

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана генерал Ахмад Реза Радан выразил надежду на эффективное сотрудничество с силовыми структурами РФ в дальнейшем. Об этом он заявил во вторник в ходе своего визита в Москву.

"Мой визит станет хорошим началом для сплочения и эффективного сотрудничества служб правопорядка, - приводит его слова агентство IRNA. - Полиция Исламской Республики Иран, как и РФ, обладает значительным опытом в таких вопросах, как борьба с наркотиками и терроризмом, а также противодействие контрабандному ввозу различных товаров - и обе стороны готовы делиться друг с другом опытом решения этих проблем".

Генерал Радан не ответил на вопрос агентства о подписании между силами правопорядка двух стран меморандума о взаимопонимании, однако выразил уверенность, что его визит в Москву поможет укрепить сотрудничество между силовыми ведомствами России и Ирана.

Ранее во вторник посольство Ирана в Москве сообщило, что начальник иранской полиции планирует в ходе своей поездки в Россию встретиться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также с руководством Министерства внутренних дел России и первым заместителем директора ФСБ России и главой Росгвардии Виктором Золотовым. В посольстве также отметили, что генерал Радан в ходе визита посетит различные подразделения Росгвардии, Главное управление московской полиции и музей полиции.