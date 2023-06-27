Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" не будет охранять российское ядерное оружие

По словам президента Белоруссии, за сохранность российского ядерного оружия прежде всего он сам несет персональную ответственность

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Бойцы ЧВК "Вагнер" не будут охранять размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Поляки и прочие считают, что <...> "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет", - приводит слова президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, за сохранность российского ядерного оружия прежде всего он сам несет персональную ответственность.

Президент Белоруссии заявил, что обслуживанием размещенного в стране ядерного оружия занимаются военные РФ, так как у белорусских нет такого опыта.

"Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - сказал Лукашенко. Он добавил, что значительная часть оружия уже завезена в Белоруссию.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года.