Дуда назвал размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии негативным для Польши сигналом

Президент Польши заявил об этом перед вылетом на встречу лидеров ряда стран НАТО в Гааге

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Польша считает размещение сил частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" на территории Белоруссии негативным для себя сигналом. Об этом во вторник заявил президент республики Анджей Дуда на брифинге в Варшаве перед вылетом на встречу лидеров ряда стран НАТО в Гааге.

"Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде "Группы Вагнера" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя "Группы Вагнера". Все это для нас - очень негативные сигналы", - подчеркнул польский президент.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. Во вторник в центре общественных связей ФСБ сообщили, что уголовное дело было прекращено.

Позднее Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря ЧВК "Вагнер". Также он пообещал Пригожину полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.