27 июня, 14:01,
обновлено 27 июня, 14:37
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не ведется строительство лагерей для ЧВК "Вагнер"

По словам президента Белоруссии, сейчас бойцы находятся в лагерях в Луганске

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белоруссия пока не строит на своей территории лагеря для размещения личного состава ЧВК "Вагнер", сейчас бойцы находятся в лагерях в Луганске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они [представители "Вагнера"] захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях", - приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что предложил основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину одну из заброшенных частей в республике для размещения лагеря его бойцов.

"Мы им [вагнеровцам] предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем, пока определятся, чем им заниматься", - сказал президент. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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