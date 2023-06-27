Лукашенко заявил, что в Белоруссии не ведется строительство лагерей для ЧВК "Вагнер"

По словам президента Белоруссии, сейчас бойцы находятся в лагерях в Луганске

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белоруссия пока не строит на своей территории лагеря для размещения личного состава ЧВК "Вагнер", сейчас бойцы находятся в лагерях в Луганске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они [представители "Вагнера"] захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях", - приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что предложил основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину одну из заброшенных частей в республике для размещения лагеря его бойцов.

"Мы им [вагнеровцам] предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем, пока определятся, чем им заниматься", - сказал президент.