Лукашенко заявил, что пообещал Пригожину безопасность и вывод ЧВК "Вагнер" в Белоруссию

По словам президента Белоруссии, основатель ЧВК сказал, что верит ему

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным гарантировал ему полную безопасность и вывод группы в республику.

"Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия". "Что дальше?" "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Да, я вам верю. Я верю", - процитировал президент Пригожина.

Белорусский лидер рассказал, что во время разговора Пригожин заявил о намерении "собрать командиров и посоветоваться". Я говорю: "Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили", - сказал Лукашенко. Через некоторое время, продолжил президент, Пригожин позвонил ему и сказал, что принимает предложенные условия. "Но… Что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить", - привел слова Пригожина Лукашенко. "Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать", - заявил Лукашенко. "Бортников умный человек. Он [Бортников] сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть".

"Если они где-то остановятся, колонна сожмется… Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть. Пообещали: этого не будет", - отметил Лукашенко.