Лукашенко заявил, что не запрещает белорусам вступать в ЧВК "Вагнер"

Президент республики добавил, что граждане Белоруссии должны понимать смертельный риск такой работы

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Граждане Белоруссии могут подписывать контракты с ЧВК "Вагнер", но должны понимать смертельный риск такой работы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Там, кстати, есть один. Дима. Он [основатель ЧВК Евгений Пригожин] мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые? Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.