Замгоссекретаря США заявила послу КНР о важности контактов "по всему спектру вопросов"

Уэнди Шерман отметила, что Вашингтон продолжает использовать дипломатию, чтобы затрагивать проблемные сферы, а также области потенциального сотрудничества

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили "ключевые приоритеты в двусторонних отношениях", а также ряд международных вопросов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, "первый заместитель госсекретаря и <...> посол обсудили ключевые приоритеты в двусторонних отношениях и спектр глобальных и региональных вопросов". "В свете визита госсекретаря [США Энтони] Блинкена в Пекин 18-19 июня <...> Шерман подтвердила в сегодняшней беседе важность сохранения открытых каналов связи по всему спектру вопросов. Она отметила, что США продолжат использовать дипломатию, чтобы затрагивать проблемные сферы, а также области потенциального сотрудничества, в которых наши интересы совпадают", - добавил Миллер.

Никаких подробностей разговора он не привел.