В Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд граждан России

Президент Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве республики решили, что подобные путешествия "по-прежнему могут наносить ущерб международным связям Финляндии"

СТОКГОЛЬМ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве республики договорились сохранять в силе текущие ограничения на въезд граждан России в страну и ужесточать их при необходимости. Об этом сообщила в среду пресс-служба финского кабмина.

Как отметили в Хельсинки, предметом обсуждения были поездки российских граждан в Финляндию и остальные государства Шенгенской зоны через финскую территорию. Президент и министерский комитет решили, что подобные путешествия "по-прежнему могут наносить ущерб международным связям Финляндии". В свете этого власти республики договорились о сохранении существующих ограничений на въезд граждан РФ, не имеющих на то веских причин, и подчеркнули необходимость их "ужесточения для предотвращения нарушений".

Финляндия ввела ограничения на въезд российских туристов в сентябре 2022 года. Запрет на поездки без реальной необходимости распространяется и на транзитные путешествия в другие европейские государства.