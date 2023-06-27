США расширили санкционный список по России

В него внесли гражданина РФ Андрея Иванова, компанию ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources, Diamville Sau и Industrial Resources General Trading

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело во вторник санкции против гражданина России Андрея Иванова и четырех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

В черный список были включены российская компания ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики, ЦАР), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты). По версии американских властей, эти юридические лица "участвовали в незаконных сделках с золотом с целью финансирования группы "Вагнер", а подпавший под рестрикции гражданин РФ якобы "играл центральную роль в деятельности подразделений группы "Вагнер" в Мали".

"Санкции Минфина подрывают деятельность ключевых участников финансовой сети и международной структуры группы "Вагнер", - утверждал в связи с введением ограничений заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку. По его версии, ЧВК якобы "финансирует свои жестокие операции отчасти за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как ЦАР и Мали". "Соединенные Штаты продолжат бороться с источниками доходов группы "Вагнер", чтобы положить конец ее экспансии и насилию в Африке, на Украине и в других странах", - заключил Нельсон.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.