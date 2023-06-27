Госдеп сообщил, что США ожидают взаимности от России в вопросе транспортировки дипломатов

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Российский самолет прибыл в США, чтобы забрать покидающих страну дипломатов, в Вашингтоне рассчитывают, что Москва ответит взаимностью в вопросе предоставления транспортных коридоров. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Он заберет российских дипломатов. Я не буду называть их число, об этом может говорить только РФ. Ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке, в данном случае это и имело место. Американские власти разрешили пролет чартерного рейса в США за дипломатами, срок пребывания которых закончился. Мы строго придерживаемся принципа взаимности в деле перевозки дипломатического персонала и грузов. В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве", - сказал Миллер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что вылетевший в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов, которым предписано покинуть США в связи с завершением трехлетнего срока пребывания.