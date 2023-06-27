На Украине комиссия рекомендовала рассмотреть вопрос о переименовании города Запорожье

В комиссии считают, что его название может не соответствовать государственным языковым стандартам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Национальная комиссия по стандартам государственного языка при правительстве Украины рекомендовала рассмотреть вопрос о переименовании города Запорожье, поскольку, по мнению комиссии, его название может не соответствовать государственным языковым стандартам. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Запорожье вошло в составленный комиссией список из 1 400 городов и сел страны, эксперты рекомендуют переименовать их во исполнение закона об "Осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимики". Список был составлен филологами и историками из высших учебных заведений Украины.

По мнению экспертов комиссии, Запорожье входит в число сел, поселков, городов области, названия которых "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики". Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название". При это она не объясняет, почему название города Запорожье не соответствует нормам украинского языка и как оно может быть связано с "имперской политикой".

До 1921 года город Запорожье назывался Александровск по имени Александровской крепости. По мнению ученых, крепость могла быть названа в честь генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына либо генерал-прокурора Сената князя Александра Вяземского. При советской власти город был переименован в Запорожье в связи с тем, что рядом с ним находились пороги Днепра - каменные выступы дна, затруднявшие судоходство на реке. Днепровские пороги были затоплены в 1932 году в результате образования Днепровского водохранилища при строительстве ДнепроГЭС.

На территории Запорожья находятся острова Хортица и Малая Хортица. На Малой Хортице в XVI веке была построена крепость, которая стала первым центром Запорожской сечи, войска запорожского казачества. В 1654 году запорожское казачество на совете, состоявшемся в городе Переяславль около Киева, приняла решение о вхождении в состав Русского государства на правах автономии.