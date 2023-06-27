Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"

По данным СМИ, решение о замене Юрия Гусева было принято из-за "провала" ракетной программы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Решение о его замене ранее принял кабинет министров страны - по данным СМИ, за "провал" ракетной программы.

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", - говорится в тексте датированного 27 июня указа Зеленского, опубликованного на сайте главы государства.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Гусев был снят с должности главы "Укроборонпрома", поскольку, по данным издания, под его руководством концерн "провалил ракетную программу".

Вместо Гусева правительство страны утвердило на должность нового руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина, который ранее руководил харьковским Заводом имени Малышева. По данным издания, решение вступит в силу 28 июня. По информации источника издания, Гусев попросил президента страны перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы.

"Укроборонпром" после сообщений СМИ о смене руководителя подтвердил, что некоторые вопросы реализации ракетной программы не решены.