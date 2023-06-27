В США заявили, что поставка нового пакета оружия Украине не связана с событиями в РФ

По словам представителя Пентагона, это часть процесса, который "идет уже какое-то время"

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов предоставить Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $500 млн не связано с попыткой мятежа в России. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Нет увязки, какой-либо связи", - заверил он. Райдер отрицательно ответил на вопрос о том, повлияли ли события, имевшие место в России в пятницу и субботу, на размер нынешнего пакета военной помощи. "В сухом остатке - нет. У нас имеется процесс, которым мы пользуемся уже какое-то время. Речь идет о части этого процесса", - сказал представитель Минобороны США.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.