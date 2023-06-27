27 июня, 20:07
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Польша считает, что ситуация с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО

Ирина Яковлева/ ТАСС
Президент Польши Анджей Дуда
© Ирина Яковлева/ ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита альянса в Вильнюсе

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг присутствия ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии требует серьезных решений и жесткого ответа со стороны НАТО. Такое мнение выразил во вторник президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров нескольких государств - членов НАТО.

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"Мы слышали вопросы о группе "Вагнер" в Белоруссии и ее главе [Евгении] Пригожине в Белоруссии. Я считаю, что это серьезная и беспокоящая проблема. Мы обсуждали возможность принятия серьезного решения. Это требует жесткого ответа со стороны НАТО", - сказал он.

"Адаптация НАТО к текущей ситуации в Белоруссии - один из главных вопросов, который, я надеюсь, мы будем обсуждать во время саммита НАТО в Вильнюсе", - добавил польский лидер.

По его мнению, нынешняя ситуация требует принятия решений. "Сложно сказать, примем ли мы эти решения в течение предстоящего саммита в Вильнюсе, поскольку это сложный процесс. Но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос", - отметил Дуда. 

Теги:
БелоруссияПольшаДуда, АнджейПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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