Польша считает, что ситуация с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита альянса в Вильнюсе

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг присутствия ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии требует серьезных решений и жесткого ответа со стороны НАТО. Такое мнение выразил во вторник президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров нескольких государств - членов НАТО.

"Мы слышали вопросы о группе "Вагнер" в Белоруссии и ее главе [Евгении] Пригожине в Белоруссии. Я считаю, что это серьезная и беспокоящая проблема. Мы обсуждали возможность принятия серьезного решения. Это требует жесткого ответа со стороны НАТО", - сказал он.

"Адаптация НАТО к текущей ситуации в Белоруссии - один из главных вопросов, который, я надеюсь, мы будем обсуждать во время саммита НАТО в Вильнюсе", - добавил польский лидер.

По его мнению, нынешняя ситуация требует принятия решений. "Сложно сказать, примем ли мы эти решения в течение предстоящего саммита в Вильнюсе, поскольку это сложный процесс. Но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос", - отметил Дуда.