Словакия добивается продления запрета на импорт зерна с Украины

Министр сельского хозяйства страны Йозеф Биреш аргументировал необходимость таких мер тем, что импорт украинского зерна может нанести серьезный ущерб словацким фермерам

БРАТИСЛАВА, 27 июня. /ТАСС/. Словакия добивается продления запрета на импорт украинского зерна, который действует в расположенных на востоке Евросоюза странах до 15 сентября. Об этом сообщило во вторник информационное агентство TASR со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Йозефа Биреша.

"Необходимо использовать любые возможности для продления действующей меры [после 15 сентября]", - сказал Биреш. Импорт украинского зерна, по его словам, нанес бы серьезный ущерб словацким фермерам. Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции действует в Словакии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Польше.

Биреш, принимавший в Люксембурге участие во встрече глав сельскохозяйственных ведомств государств - членов ЕС, отметил, что компенсации из фондов сообщества в сумме €5,24 млн недостаточны для фермеров его страны. Еврокомиссия, по его словам, должна выделить им больше средств, чтобы обеспечить справедливое покрытие расходов на фоне появления на европейском рынке значительно более дешевой по себестоимости земледельческой продукции с Украины.