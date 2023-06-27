27 июня, 20:07,
обновлено 27 июня, 20:28
Столкновения в Судане

Армия Судана объявила о прекращении огня в первый день праздника Ид аль-Адха

Он начинается 28 июня

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Судана прекратят огонь в первый день мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начинается 28 июня. Об этом сообщил во вторник командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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"Армия объявляет о прекращении огня со своей стороны в первый день Ид аль-Адха", - приводит его слова телеканал Al-Hadath.

Вечером в понедельник командующий суданскими силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что подчиняющиеся ему подразделения в одностороннем порядке будут соблюдать режим прекращения огня в праздничные дни.

Аль-Бурхан призвал суданскую молодежь "без колебаний вступать в ряды вооруженных сил, чтобы защитить свою страну от отрядов сил быстрого реагирования". Он также обратился к тем, "кто может держать оружие", чтобы они приходили на армейские пункты и вместе с вооруженными силами "противостояли отрядам мятежников". Командующий ВС Судана подтвердил, что "армия заинтересована в передаче власти в стране избранному народом гражданскому правительству".

В соответствии с ранее распространенной информацией Вооруженные силы Судана и спецназ были готовы согласиться на прекращение огня на период празднования с 28 июня по 2 июля. Однако консультации по данному вопросу, проходящие в саудовском городе Джидда, были отложены до окончания Ид аль-Адха. 

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