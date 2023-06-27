Госдеп США одобрил продажу Канаде самолетов P-8A Poseidon на сумму $5,9 млрд

В ведомстве отметили, что продажа техники не навредит боеготовности США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил закупку Оттавой многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-8A Poseidon и сопутствующего оборудования на сумму около $5,9 млрд. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Из него следует, что правительство Канады запросило о приобретении до 16 самолетов P-8A, до 26 тактических радиостанций многофункциональной системы распределения информации MIDS JTRS 5 (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems 5), до 22 установок передающих лазеров GLTA (Guardian Laser Transmitter Assemblies) для средств инфракрасного противодействия с распределенной апертурой AN/AAQ-24(V)N и иного оборудования.

Пентагон заверил, что продажи Канаде не повредят боеготовности США.

Для реализации поставок, генеральным подрядчиком которых выступит компания Boeing, потребуются "многочисленные поездки представителей правительства США в Канаду и отправка туда представителей подрядчика на непостоянной основе" для инвентаризационного контроля, ознакомления канадского персонала с оборудованием и его интеграцией.

P-8A Poseidon - патрульный противолодочный самолет нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800. Он оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки, может нести до 9 тонн вооружений, включая гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, многоцелевой поисковый радиолокатор, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды.