В Литве заявили о необходимости бригады союзников для защиты Сувалкского коридора

Президент страны Гитанас Науседа объяснил это тем, что Литва находится между "насыщенным вооружениями" Калининградом и Белоруссией

ГААГА, 28 июня. /ТАСС/. Размещение в Литве бригады союзников по НАТО необходимо для действенной защиты Сувалкского коридора. Такое мнение выразил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров нескольких государств - членов НАТО.

"На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо, - сказал он. - Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора".

По утверждению Науседы, ситуация в сфере безопасности для Литвы иная, нежели для многих других стран, и предопределяется опасным соседством. "Литва расположена между насыщенным вооружениями Калининградом и Белоруссией", - отметил он.

Сувалкский коридор является стратегически важным участком границы Литвы и Польши, примыкающим к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва и другие страны Балтии оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО.

В Литве в настоящее время дислоцирован сводный батальон НАТО передового базирования, командование которым взяла на себя Германия. Она же обещает перебросить в республику бригаду Бундесвера, когда для этого будет создана необходимая инфраструктура.