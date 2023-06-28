Совмин Белоруссии одобрил проект соглашения с РФ о аэронавигационных и аэропортовых сборах

Правительство уполномочило Минтранс республики на подписание документа

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов <...> в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе Совмина, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Правительство уполномочило на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание министерство транспорта и коммуникаций республики.

Глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко 19 июня сообщил, что Москва и Минск планируют подписать соглашение по унификации аэропортовых и аэронавигационных сборов "практически через неделю".

В начале апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук проинформировал о том, что разрабатываемое межправительственное соглашение предполагает взимание с самолетов страны - участницы Союзного государства сборов за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в размерах, которые не превышают размеров сборов и платежей, взимаемых с эксплуатантов воздушных судов в своем государстве. Соглашение должно вступить в силу с января 2025 года.