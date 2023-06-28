Трамп заявил о подконтрольности Байдена Китаю

Бывший президент США аргументировал это тем, что нынешняя администрация не реагирует на сообщения о деятельности КНР на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден находится под полным контролем Китая. Такое мнение выразил во вторник экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выступая на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, он указал на то, что нынешняя американская администрация не реагирует на сообщения о деятельности КНР на Кубе, связав это с якобы имевшим место получением семьей действующего президента денег от китайских компаний. "Джо Байден - скомпрометировавший себя президент, - заявил Трамп. - В Китае знают, насколько он скомпрометирован. У них есть над ним полный контроль <...>. Китай владеет Байденом".

Политик добавил, что в случае своего переизбрания на высший государственный пост потребует от Пекина убрать все военное и разведывательное оборудование с Кубы за двое суток.

Газета The Washington Post сообщила в марте 2022 года, что сын главы вашингтонской администрации Хантер Байден, предположительно, получил почти $5 млн от китайской энергетической компании CEFC. В свою очередь в июне 2023 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских чиновников и данные разведки США проинформировала, что Пекин якобы близок к заключению соглашения с Гаваной о строительстве военного тренировочного лагеря, а это может привести к постоянному размещению китайских войск на острове.

24 июня председатели комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США Майкл Маккол и Роберт Менендес призвали американского госсекретаря Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса провести закрытый брифинг и ответить на вопросы членов комитетов о базе на Кубе, которую КНР якобы использует для ведения радиоэлектронной разведки в отношении Соединенных Штатов.

12 июня официальный представитель МИД Китая назвал информацию о базе на Кубе ложной.