Байден заявил об "огромных проблемах" Китая

При этом президент США не стал уточнять, с какими именно вызовами столкнулся Китай

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что Китай сталкивается с очень серьезными проблемами.

Такую точку зрения он изложил во вторник в штате Мэриленд на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден отказался вдаваться в детали и подробно комментировать стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина "огромные проблемы".

При этом, как отмечает агентство Reuters, в ходе этой же встречи американский лидер заявил, что экономика США "сильна" и он не ожидает рецессии.