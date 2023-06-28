27 июня, 23:20

Байден заявил об "огромных проблемах" Китая

AP Photo/ Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Patrick Semansky

При этом президент США не стал уточнять, с какими именно вызовами столкнулся Китай

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что Китай сталкивается с очень серьезными проблемами.

Читайте также
Трамп заявил о подконтрольности Байдена КитаюБайден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и Китая

Такую точку зрения он изложил во вторник в штате Мэриленд на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден отказался вдаваться в детали и подробно комментировать стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина "огромные проблемы".

При этом, как отмечает агентство Reuters, в ходе этой же встречи американский лидер заявил, что экономика США "сильна" и он не ожидает рецессии. 

Теги:
СШАКитайБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация