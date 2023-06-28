СМИ: позиция Японии по проблеме похищений противоречит словам о саммите без условий

Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ли Бён Док в своей статье, которую опубликовало ЦТАК, отметил, что требования Токио по решению этой проблемы "бесполезная и напрасная трата времени"

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Требования Токио, касающиеся решения проблемы похищенных японцев, которые он предъявляет Пхеньяну, противоречат заявлениям премьер-министра Японии Фумио Кисиды, выступающего за проведение встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Такую точку зрения привело в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Что касается "вопроса о похищенных", о котором говорят японцы, то он уже полностью, окончательно и бесповоротно решен благодаря нашему великодушию и добросовестным усилиям", - отметил в опубликованной статье научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ли Бён Док. Требования Японии по решению проблемы похищенных граждан, которая поднимается и на международном уровне, он назвал "бесполезной и напрасной тратой времени". Таким образом, подчеркнул Ли Бён Док, "отрицается позиция правителя Японии (премьер-министра - прим. ТАСС), изъявляющего при каждом удобном случае желание провести переговоры между Японией и КНДР без предварительных условий".

Планы обсуждения этой темы на уровне ООН научный сотрудник назвал "апогеем наглости и оскорблением истории", учитывая "нечеловеческие преступления" Японии во время оккупации Кореи. "В прошлом веке Япония оккупировала Корею, насильственно похитила более 8,4 млн людей зрелого возраста, жестоко убила свыше миллиона человек и принудила 200 тыс. корейских женщин к сексуальному рабству. Вот такая страна пытается болтать о "похищениях" и "правах человека" на ооновской арене", - написал он.

Кисида и его предшественники на посту премьера Японии выступают за проведение личных переговоров с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, однако настаивают на том, что тема похищенных граждан должна быть ключевой в повестке таких встреч.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил 5-ым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль, комментируя вопрос о возможности саммита с Японией, заявил, что Пхеньян готов к проведению встречи на высшем уровне, если Токио перестанет "цепляться за прошлое" и не будет выдвигать обсуждение темы похищенных граждан в качестве условия для переговоров.