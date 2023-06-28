Помощник Байдена обсудил с советником Эрдогана события в России и Украину

Стороны также затронули тему продления черноморской зерновой инициативы

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России, конфликт на Украине и вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Стороны также затронули вопрос продления черноморской зерновой инициативы после 18 июля и обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе. "Салливан подчеркнул, что, по мнению Соединенных Штатов, Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее", - отметили в Белом доме.