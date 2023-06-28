Трамп подал в суд на писательницу Кэрролл

По сведениям агентства Bloomberg, экс-глава США обвиняет Кэрролл в причинении вреда его репутации из-за ее заявлений об изнасиловании, хотя жюри присяжных признало его невиновным по этому обвинению

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп во вторник подал встречный иск к писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая ранее обратилась в суд, обвинив его в изнасиловании и клевете. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, экс-глава американской администрации обвиняет Кэрролл в причинении вреда его репутации из-за ее заявлений об изнасиловании, хотя жюри присяжных признало его невиновным по этому обвинению.

Как отмечает агентство, возможность подать встречный иск появилась у представителей Трампа после того, как суд разрешил писательнице дополнить иск к бывшему главе Белого дома. Основанием для этого стали недавние высказывания экс-президента, который в эфире телекомпании CNN назвал писательницу "сумасшедшей", ее доводы - "фальшивкой" и "выдумкой", а иск - "подстроенной сделкой". Начало разбирательства по этому делу запланировано на январь 2024 года. Кэрролл требует от Трампа возмещения ущерба в размере $10 млн.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 9 мая признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, которая обвинила его в домогательстве и клевете, при этом присяжные не признали его виновным в изнасиловании. Экс-глава Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн.

В 2019 году Кэрролл, которая вела колонки в нескольких известных изданиях, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже обращалась в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила экс-президенту новый иск, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.