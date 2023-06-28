В США законодатель призвала СМИ не прикрываться Россией, замалчивая взяточничество Байдена

Член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт опубликовала сообщение соответствующего содержания в Twitter, однако затем оно было удалено

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт (от штата Колорадо) считает, что национальные СМИ отдают предпочтение новостям, связанным с Россией, но игнорируют сообщения о причастности американского президента Джо Байдена к коррупции.

"Окей, я понимаю, что средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России, но кто-нибудь выйдет вперед и сообщит американскому народу о $5 млн, которые Байден получил в качестве взяток? Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял [сын президента США] Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?" - написала она во вторник в Twitter.

Сообщение было опубликовано Боберт в 23:03 по местному времени 27 июня (05:03 мск 28 июня), однако затем удалено.

Ранее комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса проинформировал, что 30 июля 2017 года Хантер Байден направил китайскому предпринимателю Генри Чжао сообщение, в котором говорилось, что он и его отец "хотели бы понять, почему не были выполнены обязательства". При этом, как отметил Хантер, Джо Байден в тот момент находился рядом с ним.