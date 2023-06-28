Глава МИД Германии считает, что позиция ЮАР по ситуации вокруг Украины изменилась

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор после переговоров с немецкой коллегой заявила, что республика выступает за начало переговоров между сторонами конфликта

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что в позиции ЮАР по конфликту на Украине произошли изменения.

"Тут очевидно, что долгие усилия в дипломатии окупаются, поскольку голос ЮАР (ее позиция - прим. ТАСС), на мой взгляд, уже изменился", - приводит в среду слова министра телеканал NTV. Бербок во вторник посетила Преторию, где, как она заявила, получила дополнительную информацию о поездке африканской миротворческой миссии в Россию и на Украину.

По итогам переговоров с коллегой из Германии министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сказала, что Южно-Африканская Республика выступает за скорейшее завершение вооруженных действий на Украине и начало переговоров между вовлеченными в конфликт сторонами. Она отметила, что недавняя поездка миротворческой миссии стран Африки в РФ и на Украину внушает оптимизм.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.