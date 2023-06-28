Агентство авиационных разработок Индии ожидает первый полет Tejas Mk2 в 2025 году

Порядка 90% компонентов нового истребителя будут индийской разработки, отметил представитель компании

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Первый полет истребителя индийской разработки Tejas Mk2 с американским двигателем ожидается в 2025 году. Об этом в среду сообщил представитель Агентства авиационных разработок Индии Прабхулла Чандран.

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 21-23 июня американская компания General Electric и индийский оборонный концерн Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии. Они предназначены для истребителей Tejas Mk2.

"Начиная с сегодняшнего дня подготовка первого истребителя займет 18 месяцев, а первый полет состоится в течение полугода после этого. Всего будет выпущено около 200 таких истребителей", - цитирует Чандрана газета Times of India.

По его словам, порядка 90% компонентов нового истребителя будут индийской разработки. Чандран также отметил, что новая модель будет на 20% тяжелее своего предшественника Tejas Mk1, будет иметь большую боевую нагрузку и оснащена современной бортовой электроникой.

Правительство Индии одобрило разработку Tejas Mk2 в сентябре 2022 года, тогда ожидалось, что первый прототип поднимется в воздух к концу 2023 года. В мае информационно-аналитическая группа "Джейнс" сообщала, что программа развития новой модели столкнулась с финансовыми трудностями и потому ее сроки сдвигаются. По данным "Джейнс", эта задержка была связана именно с отсутствием соглашения с США по двигателям General Electric.