Республика Корея считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" повлиял на ее национальные интересы

В администрации южнокорейского президента заявили, что инцидент якобы не "исчерпан полностью"

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" в России и его последствия оказывают влияние на интересы Сеула. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap.

"Это не маленький инцидент, а вопрос, который оказывает влияние на наши национальные интересы", - сказал сотрудник администрации. Он добавил, что к этому событию не следует относиться как к "небольшому инциденту", возникшему в ходе специальной военной операции на Украине.

"Нельзя думать, что инцидент вокруг "Вагнера" полностью исчерпан. Мы оцениваем его последствия", - сказал другой представитель офиса президента.

Накануне сотрудник Министерства иностранных дел Республики Корея заявил, что "еще рано судить" о том, повлияет ли мятеж на "торговлю оружием между Северной Кореей и Россией", которая, по версии США, якобы имела место. Он повторил, что южнокорейское правительство следит за ситуацией.

В декабре 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что ЧВК "Вагнер" получает оружие из КНДР. В Москве и Пхеньяне эти домыслы опровергли. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления американских чиновников о поставках артиллерийских снарядов из КНДР в Россию ложью от начала до конца.