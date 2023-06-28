Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году

По данным газеты Nikkei, возможное расширение штата вызвано потребностями в области кибербезопасности, информационной и экономической безопасности

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено к 2030 году увеличить число дипломатов на 20%, до примерно 8 тыс. человек. Об этом сообщила в среду газета Nikkei.

Цель заключается в том, чтобы довести число дипломатических сотрудников до уровня других стран Группы семи. Так, например, по данным издания, во внешнеполитических ведомствах Великобритании, Франции и Германии работают от 7 тыс. до 9 тыс. дипломатов. В то же время, как отмечает издание, с точки зрения числа дипломатов Японии далеко до США, имеющих порядка 30 тыс. дипломатических работников.

В настоящее время в МИД Японии работают 6 604 человека, из них 1 700 специалистов по определенным регионам и около 1 000 так называемых карьерных дипломатов, которые изучают распространенные языки, например, английский и французский. При увеличении числа дипломатов МИД Японии намерен сделать акцент на специалистах по отдельным регионам и странам.

Расширенный штат дипломатов, пишет газета, требуется ведомству, в частности, в условиях растущих потребностей в области кибербезопасности, информационной и экономической безопасности. Больше дипломатических сотрудников планируется также отправить в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где Токио опасается растущего влияния Пекина. Сейчас Япония наращивает число своих дипмиссий в странах Юго-Восточной Азии и островных тихоокеанских государствах, поскольку считает их стратегически важными.