Украинский бизнес призвал Зеленского остановить волну коррупции и рейдерских атак

Представители компаний предлагают на время военного положения запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, а также обыски и другие формы давления

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украинские компании призвали президента Украины Владимира Зеленского остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки. Они предложили на время военного положения запретить использование силовиков во многих видах корпоративных споров и упростить привлечение к ответственности недобросовестных судей и черных нотариусов.

"Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак. Беспредел оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы. <...> Координированные коррупционерами рейдерские атаки подрывают обороноспособность государства, поскольку Вооруженные силы Украины финансируются по налогам предприятий. Это вопрос национальной безопасности", - говорится в обращении, обнародованном на сайте Федерации работодателей Украины.

Отмечается, что "незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров уже повлекло вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу, а это потеря рабочих мест навсегда".

"Призываем президента как гаранта конституции с целью защиты положений ее 42-й статьи (о предпринимательской деятельности - прим. ТАСС) немедленно вмешаться в ситуацию. Недопустимо, чтобы обороноспособность государства подрывалась оборотнями в тылу. Верховный главнокомандующий должен остановить этот произвол", - говорится в документе. Его авторы отмечают, что готовы предоставить фамилии тех, кто оказывает давление на бизнес.

Представители компаний предлагают на время военного положения законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не относящихся к национальной безопасности, запретить обыски и другие формы давления, если предприятие готово добровольно предоставить документы, необходимые следователям. "К судьям, черным нотариусам и регистраторам, незаконность решений которых очевидна и доказана в судах высших инстанций, должна применяться упрощенная процедура привлечения к ответственности", - подчеркивают авторы манифеста.

На данный момент под документом 42 подписи, в том числе его подписали представители "Харьковского плиточного завода", концерна "Хлебпром", "Укравтономгаза", медицинской сети "Добробут", Ровенского льнокомбината и др.