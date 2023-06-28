В Белоруссии приняли законопроект о принятии решений о направлении военнослужащих за рубеж

После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту страны

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении законопроект, определяющий порядок принятия решений при направлении военнослужащих за рубеж для участия в обеспечении коллективной безопасности и поддержании международного мира и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту страны.

В новой редакции предполагается изложить закон о порядке направления военнослужащих и сотрудников силовых структур за пределы Белоруссии. В частности, в него предлагается внести положение о том, что "до принятия решения о направлении военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности президент Республики Беларусь обращается к Всебелорусскому народному собранию (ВНС) с предложением о принятии решения о возможности" такого направления.

При этом из названия и текста статьи 12 закона "О Вооруженных силах Республики Беларусь" исключается упоминание о возможности направления белорусских военнослужащих для участия "в боевых действиях" за пределами страны. Допускается в установленном порядке "направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности". Из новой редакции статьи 14 того же закона предполагается исключить упоминание о запрете деятельности в армии "иных общественных объединений, преследующих политические цели". При этом запрет на деятельность в ВС политических партий остается в силе.

В рамках реализации норм обновленной Конституции Белоруссии, принятой на состоявшемся 27 февраля 2022 года республиканском референдуме и вступившей в силу 15 марта того же года, планируется внести в законодательство изменения, связанные с деятельностью ВНС. В частности, определяется порядок введения собранием военного и чрезвычайного положений и их отмены "при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, и в случае бездействия президента Республики Беларусь по этим вопросам".

В пресс-службе нижней палаты белорусского парламента уточнили, что внесенный советом министров законопроект "Об изменении законов" предусматривает внесение корректировок в 24 закона.