Финляндия усилит ограничения на въезд для россиян - владельцев недвижимости и абитуриентов

Меры могут также коснуться делового туризма, заявил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Финляндии намерены ужесточить ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью в стране, а также для абитуриентов финских университетов. Об этом в среду сообщила телерадиокомпания Yle.

"Собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия", - заявил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер. По данным Yle, будут также введены ограничения на въезд в страну абитуриентов из России. Въезжать в Финляндию смогут только поступающие на учебные программы, которые ведут к получению квалификации или степени, что сделает невозможным для россиян, например, поступление в училища.

По словам Таннера, ограничения могут коснуться и делового туризма. Может быть введено требование, согласно которому направлением командировки может быть только Финляндия, а не какая-либо другая страна, однако детали этой меры пока обсуждаются. "Только так мы сможем контролировать деловой туризм", - подчеркнул Таннер. Он утверждает, что окончательное решение по поводу дальнейших ограничений будет принято в ближайшие недели.

27 июня президент Финляндии Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве республики договорились сохранять в силе текущие ограничения на въезд граждан России в страну и ужесточать их при необходимости.

Финляндия ввела ограничения на въезд российских туристов в сентябре 2022 года. Запрет на поездки без реальной необходимости распространяется и на транзитные путешествия в другие европейские государства.