Власти Тайваня заявили о продолжении сотрудничества с США в сферах экономики и обороны

Глава администрации острова Цай Инвэнь выразила надежду, что Тайбэй и Вашингтон вскоре достигнут договоренности о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения

ГОНКОНГ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Тайваня намерены продолжить тесное сотрудничество с США в экономической и оборонной сферах. Об этом в среду на встрече с прибывшей на остров делегацией Палаты представителей Конгресса США заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Тайвань, являясь первым рубежом защиты демократии, продолжит тесное сотрудничество с США в областях экономики и национальной обороны, а также будет отстаивать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - приводит ее слова Центральное информационное агентство острова.

Она поблагодарила конгрессменов за поддержку Тайваня и одобрение положений о поставках острову американских вооружений в оборонном бюджете США. "Усиление обороноспособности Тайваня и углубление американо-тайваньского сотрудничества в сфере безопасности служат важной опорой для обеспечения безопасности острова и всего Индо-Тихоокеанского региона", - указала Цай Инвэнь.

Она также выразила надежду, что Тайбэй и Вашингтон вскоре достигнут договоренности о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения.

Одна из крупнейших за последние годы делегаций Палаты представителей Конгресса США прибыла на Тайвань во вторник. Ее возглавил председатель комитета по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс. В состав делегации вошли девять членов Палаты представителей, при этом семь конгрессменов являются членами комитета по вооруженным силам. В их числе - глава меньшинства в комитете от Демократической партии Адам Смит. Визит завершится в четверг.

Статус Тайваня

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.