В Белоруссии возбудили дело против Литвы за преступления против безопасности человечества

В Генпрокуратуре страны сообщили, что для организации предварительного расследования уголовное дело направили в Следственный комитет Белоруссии

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по фактам нарушения Литвой международного права в отношении прав беженцев. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь по фактам грубого нарушения литовской стороной требований международного права, определяющих гражданские и политические права беженцев, депортации и необоснованного применения к мигрантам физической силы и специальных средств, намеренного неоказания им медицинской помощи, что повлекло наступление тяжких последствий, в том числе смерти беженцев, возбудила уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества по ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.