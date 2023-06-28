28 июня, 10:46

Министр обороны Украины заявил о выполнении страной трех условий для вступления в НАТО

Среди них оперативная совместимость с силами НАТО, прозрачная система закупок и гражданский контроль над вооруженными силами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев выполнил три ключевых условия, необходимых для вступления в НАТО.

"Тремя ключевыми предпосылками для того, чтобы стать членом Североатлантического союза, являются оперативная совместимость с силами НАТО, прозрачная система закупок и гражданский контроль над вооруженными силами. К настоящему времени Украина успешно выполнила все три из этих предварительных условий", - сказал Резников в интервью британской газете "Гардиан".

При этом он признал, что Киев не ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля немедленного приглашения в альянс, но рассчитывает получить "гарантии получения приглашения в НАТО" сразу по окончании военного конфликта.

Согласно 10-й статье Североатлантического договора, к потенциальному кандидату на вступление предъявляется около десятка требований, включая урегулирование мирными средствами международных споров, внутренних межэтнических споров, защиту прав человека, отказ от угрозы применения силы. 

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УкраинаРезников, Алексей Юрьевич
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