28 июня, 10:52
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян предупредил о риске дестабилизации после гибели военных в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении отметил, что Лачинский коридор остается заблокированным

ЕРЕВАН, 28 июня. /ТАСС/. Ситуация на Южном Кавказе может выйти из-под контроля в результате последних событий, включая гибель четырех военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Призываем международное сообщество предпринять практические шаги для обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Между тем Лачинский коридор остается незаконно заблокированным, сегодня ночью в результате атаки Азербайджана с применением БПЛА есть четверо погибших. Высокий риск дестабилизации на Южном Кавказе", - написал он на своей странице в Twitter.

Утром 28 июня агентство Armenpress со ссылкой на Минобороны НКР сообщило о гибели четырех военных в результате атаки ВС Азербайджана. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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