Финский парламент отклонил вотум недоверия министру, уличенному в нацистских высказываниях

Парламент выразил доверие министру голосованием 95 к 86, хотя оппозиция настаивала на отставке

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Парламент Финляндии отклонил вынесенный оппозицией вотум недоверия министру экономического развития Вильгельму Юнниле, инициированный из-за его нацистских высказываний. Голосование состоялось в среду, трансляцию вели финские СМИ.

Парламент выразил доверие министру голосованием 95 к 86, хотя оппозиция настаивала на отставке Юннилы. "Пусть это будет для него серьезным предупреждением о том, что можно делать, а что нельзя. Думаю, теперь ему все ясно", - прокомментировал ситуацию премьер-министр республики Петтери Орпо. Он также отметил, что утром провел "серьезную беседу" с Юннилой.

Вотум недоверия Юнниле был вынесен 20 июня из-за его неоднократных высказываний нацистского содержания в прошлом, а также участия в различных мероприятиях, связанных с ультраправыми организациями. Министр извинился за эти инциденты в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). "На протяжении многих лет я вел себя так, что сейчас, оглядываясь назад, это кажется глупым и ребяческим. Я поступал неправильно и приношу свои извинения", - написал он.