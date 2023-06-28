В Эстонии заявили, что союзная бригада НАТО может находиться в стране не постоянно

По словам главы департамента НАТО и Евросоюза Министерства обороны республики Мадиса Ролла, важно, чтобы в кризисной ситуации она смогла быстро прибыть в Эстонию

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Глава департамента НАТО и Евросоюза Министерства обороны Эстонии Мадис Ролл заявил, что союзная бригада альянса может находиться в республике не на постоянной основе. Об этом в среду сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

"Требование Литвы [разместить дополнительные силы НАТО] явно имело политическое значение. Они по-прежнему говорят, что сдерживание должно осуществляться за счет присутствия. Наш подход всегда заключался в достижении сдерживания за счет реального военного потенциала", - приводит портал слова Ролла. Он заявил, что союзная бригада НАТО может находиться в Эстонии не на постоянной основе, так как важно, чтобы в кризисной ситуации она смогла быстро прибыть в Эстонию, сообщает ERR.

В понедельник во время визита в Вильнюс министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. Он утверждал, что условием размещения будет создание необходимой инфраструктуры для пребывания там военных Бундесвера и обеспечение возможности проведения учений.

В Эстонии также находится сводный батальон передового базирования НАТО, руководство которым взяла на себя Великобритания.